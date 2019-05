Em reunião no Palácio Piratini, reitores de universidades comunitárias gaúchas manifestaram disposição para parcerias com o governo do Estado

Em um encontro realizado na tarde dessa quarta-feira no Palácio Piratini, os reitores ligados ao Comung (Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas) manifestaram ao governador Eduardo Leite a disposição para parcerias e projetos de desenvolvimento. Ao todo, são 15 instituições de ensino com esse perfil no Estado.

“Contem conosco, estamos espalhados por todo o Rio Grande do Sul e temos muito a contribuir nas mais diversas áreas de conhecimento”, salientou a presidente da entidade, Carmen Lúcia Helfer, que comanda a Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul).

De modo diferente das universidades públicas (que são mantidas pelo governo) e das particulares (com recursos privados), as comunitárias constituem-se de um patrimônio público e são marcadas pelo forte vínculo com suas comunidades, tendo sido criadas por líderes locais. Além disso, a verba paga pelos alunos das comunitárias é revertida para a própria universidade.

“Queremos e precisamos da ajuda de vocês”, afirmou o governador, confirmando que o Executivo estadual tem interesse em estabelecer parcerias com essas instituições. Participaram do encontro, ainda, a secretária-adjunta de Educação, Ivana Flores, e o deputado estadual Luiz Henrique Viana.

Convite

Ao final da reunião, o reitor da Feevale, Cleber Prodanov, entregou um convite para o governador participar da comemoração dos 50 anos da universidade. O jantar ocorrerá na noite do dia 28 de junho, em Novo Hamburgo.

Integrantes

Além da Unisc, integram o colegiado as seguintes instituições de ensino superior:

– PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul);

– IPA (Centro Universitário Metodista);

– Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos);

– Universidade LaSalle;

– Unifra (Centro Universitário Franciscano);

– Universidade Feevale;

– UCS (Universidade de Caxias do Sul);

– Unicruz (Universidade de Cruz Alta);

– Unijuí (Universidade Regional do Noroeste do Estado);

– Univates (Universidade do Vale do Taquari);

– UCPel (Universidade Católica de Pelotas);

– UPF (Universidade de Passo Fundo);

– Urcamp (Universidade da Região da Campanha);

– URI (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões).

(Marcello Campos)

