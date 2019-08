Em São Paulo, Grêmio decide futuro na Libertadores contra o Palmeiras

*Valéria Possamai

A terça-feira é decisão para o Grêmio na Copa Libertadores da América. No estádio Pacaembu, às 21h30, o time entra em campo pela partida de volta, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O duelo tem transmissão minuto a minuto do portal O Sul e Rádio Grenal.

Com a derrota por 1 a 0 na última terça-feira, só a vitória interessa para o tricolor em São Paulo. Se os gremistas devolverem o resultado da Arena, a vaga será decidida nos pênaltis. Em caso de vitória por um gol de diferença a partir de 2 a 1, garante a classificação.

Para isso, o técnico Renato Portaluppi conta com força máxima. O lateral Bruno Cortez, que sentiu um problema nas costas, treinou normalmente e está relacionado para o jogo. Assim, o treinador gremista poderá repetir a mesma escalação do primeiro jogo em Porto Alegre.

O provável Grêmio tem: Paulo Victor; Léo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Éverton; André.

A situação do adversário

Assim como o adversário, o Palmeiras deve repetir praticamente a mesma formação do jogo ida. A única alteração fica no meio-campo. Com suspensão de Felipe Melo, pela expulsão na Arena, Thiago Santos será o titular. Desta forma, o provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

