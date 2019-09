Em São Paulo, ladrões fingem comprar carro e matam pai e filha

Bandidos mataram um pai e a filha dele na tarde desta sexta-feira (6) na Rodovia dos Imigrantes em Diadema, no ABC paulista. Os assassinos simularam interesse em comprar o carro que o homem vendia pela internet, marcaram encontro com as vítimas e depois renderam Wanderley e Gabriella Fernandes. Eles foram mortos com tiros na nuca. Um homem foi preso. As informações são do portal de notícias G1 e da Polícia Civil de São Paulo.

O pai anunciou em abril a venda do carro em uma rede social. Ele postou várias fotos do veículo. Segundo a polícia, dois criminosos entraram em contato como interessados na compra do carro e marcaram um encontro na Estação Conceição, na Zona Sul.

“Tratava-se de negócio de compra e venda do veículo”, disse o delegado Ricardo Eduardo Guilherme. “Os ladrões testaram o veículo e a partir do momento que tomaram posse do veículo um conversou com outro e resolveram matar as vítimas pra que não fosse descoberto o crime.”

Os criminosos rodaram por mais de uma hora e executaram pai e filha no km 18 da Rodovia dos Imigrantes.

Segundo o delegado, os assassinos fugiram no carro, mas uma testemunha anotou a placa e ligou para denunciar. Izaldo Aparecido da Silva, de 27 anos, foi preso. Ele mora em Guarulhos e no depoimento disse que é estudante do último ano de engenharia.

A polícia encontrou com o suspeito uma arma de fogo e os documentos pessoais das vítimas.

Roubo de caminhão

Em outro caso ocorrido na última quinta-feira (5), policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Taboão da Serra (SP) prenderam dois homens pelo crime de roubo. Eles são acusados de roubar um caminhão que transportava uma carga de polietileno, avaliada em cerca de R$ 73mil, nas proximidades de Itapecerica da Serra.

Durante investigações, os agentes desconfiaram de um veículo modelo Fiat Palio, que estaria escoltando o caminhão. Ao perceber a presença dos policias, o carro empreendeu fuga e os agentes detiveram os acusados, na condução do veículo roubado. Eles haviam acabado de efetuar o roubo e instalar um “jammer”, aparelho que bloqueia o sinal do rastreador.

Após serem detidos, os acusados confessaram o roubo, informando que o motorista do caminhão era mantido em cativeiro em local desconhecido. Um telefonema foi realizado e o motorista do caminhão foi liberado. Ele compareceu à delegacia e reconheceu os ladrões.

O caminhão e a carga foram apreendidos e restituídos ao proprietário.

Deixe seu comentário: