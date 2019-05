Em São Paulo, mãe atira filha de 4 anos do quinto andar e depois se joga

No início da madrugada desta sexta-feira (24), uma mulher jogou a filha de 4 anos do quinto andar de um prédio na região do Jaguaré, na zona Oeste de São Paulo. Após atirar a criança pela janela, a mãe teria se trancado no apartamento e chegou a colocar fogo em cortinas. Policiais militares e bombeiros tentaram negociar com a mulher por cerca de uma hora e meia, mas ela se jogou do prédio logo depois. O caso aconteceu em um edifício da Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

Segundo a Polícia Militar (PM), mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas (HC). O quadro de saúde da criança é estável, já que ela teve apenas ferimentos leves pois caiu sobre um carro. A mãe estava inconsciente quando foi resgatada e o HC afirma que o estado dela é grave.