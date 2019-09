Em semana decisiva para o Grêmio, Cortez dispara: “O coração tem que estar na ponta da chuteira”

*Por Bárbara Assmann

Depois das rodadas do Brasileirão, chegou a semana decisiva para o Grêmio e agora é tudo Libertadores. O Tricolor enfrenta o Flamengo na semifinal da competição e foco é a palavra principal entre os jogadores. É inegável que outros assuntos que não sejam o jogo cheguem nos jogadores, como quem é o favorito à vencer a partida. Porém, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (30), o lateral esquerdo Bruno Cortez frisou que os assuntos nos bastidores não interessam a equipe. “Os jogadores estão focados só em jogar. O que se fala nos bastidores não nos interessa. Estamos focados em jogar, somos pagos para isso”, disparou.

O jogador comentou que a postura dos outros jogos não mudará e que o tricolor jogará da mesma forma. “É uma semi-final de Libertadores, o coração tem que estar na ponta da chuteira”, destacou. Ele ainda afirmou que o elenco é vencedor e que estão acostumados com decisões. “É nossa terceira semi-final de Libertadores, o que não é pouca coisa”, relembrou.

Cortez também falou sobre a importância do apoio da torcida e o clima positivo que a Arena passa. “Quando a gente chega perto da Arena, com aquele clima, já nos deixa ligado, determinado. Com certeza vamos dar o máximo para trazer esta felicidade para o nosso torcedor”, garantiu.

Com certeza apoio não vai faltar. Nesta quarta-feira (02), a Arena em Porto Alegre estará lotada para receber o jogaço entre Grêmio e Flamengo, às 21h30.

