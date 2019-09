Em seu aniversário, o Grêmio enfrenta o Goiás no Brasileirão

Grêmio e Goiás se enfrentam às 16h deste domingo (15) na Arena, no dia em que o Tricolor comemora 116 anos. O time de Renato Portaluppi está pronto para o confronto que pode aproximar o time dos primeiros colocados do Brasileirão.

A última atividade, na manhã deste sábado (14), teve portões fechados à imprensa. O time, porém, deve ir a campo com o mesmo, ou quase, time que venceu o Cruzeiro por 4 a 1.

Com as confirmações das lesões de Leonardo e Geromel, Galhardo e David Braz podem ganhar sequência na equipe. Outra possibilidade é de alterar a lateral-direita e ingressar no time o zagueiro Paulo Miranda, com experiência no setor. Esta possibilidade visa, também, ao jogo contra o Flamengo, pela Libertadores. Qualquer definição, entretanto, ocorreu na parte fechada do treinamento – quando os portões foram abertos, os atletas já participavam do recreativo.

Com 25 pontos em 18 jogos, o Grêmio pode chegar próximo da parte de cima da tabela se fechar o turno com uma vitória.

Este domingo será de comemorações na Arena, com a Corrida do Grêmio iniciando a programação, às 8h. Logo depois, 11h30min, haverá o hasteamento da bandeira e, às 12h, uma missa.

Jantar Farroupilha

O Galpão Crioulo do Parque da Harmonia, em Porto Alegre, foi palco, na sexta (13) da 84ª edição do Jantar Farroupilha, abrindo as festividades dos 116 anos do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

Aproximadamente 350 pessoas estiveram presentes ao evento, que faz parte da Programação Oficial de aniversário.

O Jantar Farroupilha é uma das mais tradicionais celebrações do Estado e comemora a conquista do Campeonato Citadino de 1935, denominado Campeonato Farroupilha, já que foi disputado no ano do centenário da Guerra dos Farrapos, levante que marcou a história do povo gaúcho.

