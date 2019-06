Em seu primeiro dia de viagem oficial ao Chile, o governador gaúcho divulgou os atrativos do Rio Grande do Sul para investidores

Nessa terça-feira, primeiro de seus dois dias de viagem oficial ao Chile, mais uma vez o governador gaúcho Eduardo Leite apresentou o Rio Grande do Sul como um ambiente atrativo para investidores estrangeiros. “Temos um Estado com economia forte e mão-de-obra qualificada e aberto a investimentos em diversas áreas, além de sua localização privilegiada no Mercosul”, frisou.

A manifestação foi feita durante a abertura do Seminário Empresarial Oportunidades de Negócios entre Chile e Brasil, no centro de convenções da Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril), na capital Santiago. Ele chamou a atenção, ainda, para o fato de o PIB (Produto Interno Bruto) gaúcho ser o quarto do País.

Leite reforçou a sua fala com a exibição de um vídeo institucional e acrescentou outros aspectos que considera como capazes de fazer diferença para potenciais interessados: indústria diversificada (líder em biodiesel, fumo e maquinário agrícola, dentre outros segmentos), algumas das melhores universidades e parques tecnológicos do Brasil.

“O governo está promovendo uma série de reformas estruturais e privatizações, que levarão o Estado a reduzir consideravelmente o custo logístico”, afirmou o governador. “Temos oportunidades de investimentos em estradas, portos, hidrovias, setor energético (a partir da privatização da CEEE), saneamento e outras áreas. Se o Brasil é o principal parceiro comercial do Chile, não tenho dúvidas de que o Rio Grande do Sul é a melhor porta de entrada para vocês.”

A trabalho, esta é a segunda viagem internacional de Eduardo Leite desde que assumiu o comando do Palácio Piratini, em janeiro. Ele esteve durante uma semana em Nova York (EUA) e Londres (Inglaterra) no mês passado.

Mercado estratégico

Antes da exposição do governador, o diretor para Assuntos Econômicos Bilaterais do Ministério de Relações Exteriores do Chile, Felipe Lopeandía, apresentou os benefícios e oportunidades do novo acordo comercial entre o país e o Brasil: “Temos muita possibilidades nascendo a partir do acordo, principalmente para pequenas e médias empresas”.

O presidente da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul), Gilberto Petry, destacou por sua vez a importância de estreitar relações com o país andino: “O Chile é estratégico para a internacionalização do Brasil e, sobretudo, para negócios bilaterais com Estado gaúcho, no que diz respeito a importações e exportações, bem como em investimentos e cooperação técnica”.

No fim da tarde da terça-feira, a Fiergs apresentou a outro grupo de empresários alguns dos potenciais industriais do Estado. Após as apresentações, houve um debate sobre as perspectivas da economia chilena em 2019.

Também participaram da abertura do seminário o presidente da Assembleia Legislativa, Luís Augusto Lara, os secretários Ruy Irigaray, de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Juvir Costella, de Logística e Transportes, Ana Amélia Lemos, de Relações Federativas e Internacionais, Bruno Vanuzzi, de Parcerias, e o superintendente dos Portos do Rio Grande, Fernando Estima.

Visita

Empresas que já atuam no Rio Grande do Sul, a Ultramar e a CMPC foram visitadas à tarde pela comitiva do governo gaúcho. Na pauta, a possível expansão da presença dos duas companhias no Estado. Em um primeiro momento, a comitiva reuniu-se com a direção da Ultramar em um almoço na região central de Santiago.

No encontro, foram discutidas possíveis ações de incentivo do governo a novos investimentos da empresa, que já atua no Estado, no porto do Rio Grande. Um dos pontos da conversa que mais chamou a atenção dos investidores foi a exibição do vídeo institucional do governo, com destaque para o setor de inovação e tecnologia.

“Ficamos bem impressionados com o alto índice de desenvolvimento das universidades e dos parques tecnológicos. Temos muitas afinidades com o Rio Grande do Sul, que é um Estado que tem se mostrado muito aberto a investimentos”, afirmou o presidente da Ultramar, Richard Von Appel.

Em seguida, foi a vez de uma reunião com a direção da CMPC, que também mantém investimentos no Rio Grande do Sul e desenvolve um plano de expansão que pode incluir o Estado. Nesse sentido, foram discutidas questões relacionadas à infraestrutura e legislação.

Ainda durante a tarde, o governador e demais integrantes da comitiva se encontraram com o ministro interino de Obras Públicas do Chile, Lucas Covarrubias. O anfitrião apresentou experiências de parcerias público-privadas e concessões que foram bem-sucedidas em seu país.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: