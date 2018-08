Em seu primeiro programa no horário eleitoral gratuito, o presidenciável Jair Bolsonaro deve levar a sua única filha e falar para as mulheres. Para isso, ele terá apenas 8 segundos

Em sua primeira aparição no horário eleitoral gratuito na TV, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) deve mostrar a filha de 7 anos. De acordo com fontes extraoficiais, a edição da propaganda política já está pronta e mostrará o candidato ao lado da menina, Laura, em uma mensagem voltada para o eleitorado feminino e cujo assunto é a família.

Ele também pretende fazer um chamado para que seus eleitores o sigam nas redes sociais. Líder nas pesquisas de intenções de voto sem a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o polêmico deputado federal e ex-capitão do Exército conta com apenas oito segundos no horário eleitoral e, por esse motivo, pretende centrar boa parte de sua estratégia na internet.

Filhos

Em abril do ano passado, um comentário de Bolsonaro sobre a sua prole foi alvo de duras críticas. Ele palestrava na sede do clube Hebraica no Rio de Janeiro, ele disse deu a entender que o fato de ser pai de uma garota não era exatamente um motivo de orgulho.

“Eu tenho cinco filhos: os quatro primeiro são homens, mas na quinta vez eu dei uma ‘fraquejada’ e veio uma mulher”, disse ele, em mais uma de suas declarações polêmicas. A fala do parlamentar gerou revolta nas redes sociais, sobretudo entre o público feminino, que considerou a sua manifestação machista e misógina.

Na ocasião, dois de seus filhos, o também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), saíram em defesa do pai. Eduardo argumentou que estava “muito claro que havia sido apenas uma brincadeira, tanto que os espectadores [do evento] deram risada”.

Já Carlos Bolsonaro afirmou que “conhece o seu pai e sabe o que passa na cabeça dele”, antes de condenar o que considera um “mimimi boçal” dos críticos de Jair Bolsonaro.” Além desses dois, o presidenciável do PSL tem outros três rebentos: Flávio, deputado estadual no Rio de Janeiro, Renan e Laura, fruto de seu segundo casamento.

Casamentos

Jair Bolsonaro foi casado com Rogéria Nantes Nunes Braga, a quem ajudou a eleger vereadora na capital fluminense em 1992 e 1996 e com que teve os filhos Flávio, Carlos e Eduardo. De seu segundo casamento, com Ana Cristina Valle, teve o filho Renan.

Em 2007, ele conheceu sua atual esposa, Michelle de Paula Firmo Reinaldo, quando ela era secretária parlamentar na Câmara dos Deputados. Nove dias após ser contratada, os dois firmaram pacto prénupcial e, dois meses depois, casaram-se no papel.

Em 2013, o casal fez uma cerimônia religiosa realizada pelo não menos polêmico pastor Silas Malafaia. Com Michelle, o deputado teve a sua primeira filha, Laura. A família mora em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

