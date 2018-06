Em seu último amistoso antes do Mundial, na manhã deste domingo, a Seleção Brasileira tenta manter uma invencibilidade histórica contra a Áustria

Em seu último amistoso preparatório para o Mundial, às 11h deste domingo, a Seleção Brasileira tentará manter uma invencibilidade histórica contra a Áustria: em nove confrontos nos últimos 62 anos, foram três empates e seis vitórias para o time verde-e-amarelo. O saldo positivo é de nove gols (14 pró e cinco contra).

Além de o encontro não ser tão frequente na história do futebol, na maioria das vezes maioria (sete dos nove duelos) não valia nada – servindo apenas para confraternização, exibição ou treino. Apenas dois enfrentamentos ocorreram no âmbito de competições oficiais.

O primeiro ocorreu no dia 8 de junho de 1958, na estreia brasileira no Mundial da Suécia, abrindo a campanha que levaria à conquista da primeira taça Jules Rimet pelo time de Pelé, Garrincha e companhia, sob o comando de Vicente Feola. Resultado: triunfo canarinho por 3 a 2, com gols de Mazola (2) e Nilton Santos.

Já o segunda ocorreu em 1978, no Mundial da Argentina (vencido pelos donos da casa), com o atacante Roberto Dinamite marcando o único tento da partida, pela fase de grupos. O Brasil do técnico Cláudio Coutinho encerraria o torneio em terceiro lugar, mas considerado o “campeão moral” por terminar invicto a sua participação.

A mais recente partida entre Brasil e Áustria foi disputada em 2014, ainda com o técnico Dunga no comando. O escrete nacional bateu o adversário europeu por 2 a 1, com um placar que teve as assinaturas do zagueiro David Luiz e do atacante Roberto Firmino.

Retrospecto

– 15 de abril de 1956: Áustria 2 x 3 Brasil (amistoso)

– 8 de junho de 1958: Brasil 3 x 0 Áustria (Mundial da Suécia)

– 28/4/1970 – Brasil 1 x 0 Áustria (amistoso)

– 10/7/1971 – Brasil 1 x 1 Áustria (amistoso)

– 12/6/1973 – Áustria 1 x 1 Brasil (amistoso)

– 30/4/1974 – Brasil 0 x 0 Áustria (amistoso)

– 11/6/1978 – Brasil 1 x 0 Áustria (Mundial da Argentina)

– 2/8/1988 – Áustria 0 x 2 Brasil (amistoso)

– 18 de novembro de 2014: Áustria 1 x 2 Brasil (amistoso)

Tite

Durante entrevista coletiva na manhã desse sábado, o técnico Tite adiantou a escalação do Brasil para o jogo contra a Áustria no estádio Ernst Happel, em Viena, capital do país europeu. Ele pretende colocar em campo no primeiro tempo Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda (capitão), Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

Questionado sobre o seu futuro após o Mundial (14 de junho a 15 de julho), o comandante da Seleção negou que tenha sido contatado pelo Real Madrid (Espanha) para treinar os “merengues” de Cristiano Ronaldo e companhia. Ele disse ter ficado chateado com as especulações da imprensa sobre o suposto interesse em seu nome.

“Foi uma atitude desrespeitosa e mentirosa”, afirmou. “Dou a minha palavra de que não entrei em contato com ninguém. O meu agente, Gilmar Veloz não falou com ninguém. E tenho um respeito muito grande pelo local onde estou. Sei da responsabilidade e dos objetivos que tenho.”

