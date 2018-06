Em seu último duelo antes da pausa no Brasileirão, o Inter venceu o Vasco por 3 a 1 no estádio Beira-Rio e subiu para o quarto lugar na tabela

Diante de quase 20 mil torcedores que foram ao estádio Beira-Rio na fria noite dessa quarta-feira, o Inter venceu o Vasco por 3 a 1, em duelo válido pela décima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse placar, o Colorado chegou a 22 pontos, subindo do quinto para o quarto lugar na tabela, que tem como líder o Flamengo, seguido por Atlético-MG e São Paulo.

O atacante Nico López abriu o escore com 10 minutos de bola rolando e o volante Patrick ampliou para o Saci aos 45 minutos. Aos 20 minutos do segundo tempo, o meia Andrey descontou para os visitantes, mas quatro minutos depois o zagueiro Víctor Cuesta marcou para o Inter.

A vitória em casa, que incluiu diversas chances desperdiçadas (incluindo uma bola na trave adversária) e maior posse de bola para os donos da casa, também marcou mais um capítulo na invencibilidade do clube gaúcho, que já alcança oito rodadas.

Agora, o Brasileirão entra em recesso para a disputa do Mundial de Seleções na Rússia (14 de junho a 15 de julho) e o Colorado só volta aos gramados no dia 19 do mês que vem, quando enfrentará o Atlético-PR em Curitiba. Já o reencontro com a torcida alvi-rubra no Beira-Rio está marcado para o dia 23, contra o Ceará.

Escalações

O Inter do técnico Odair Hellmann, colocou em campo Marcelo Lomba, Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Patrick, William Potkker (Camilo), Nico López, Lucca (Gabriel Dias) e Leandro Damião (Brenner).

Já o Vasco da Gama, sob o comando de Jorginho, escalou Fernando Miguel, Luiz Gustavo, Miranda, Erazo, Henrique, Desábato, Andrey, Bruno Cosendey (Ramon), Yago Pikachu, Giovanni Augusto (Evander) e Andrés Rios (Caio Monteiro).

Deixe seu comentário: