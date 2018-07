Em sua estreia no Barcelona, o volante Arthur, ex-Grêmio, marcou um gol contra o Tottenham da Inglaterra

O volante Arthur, ex-Grêmio, não poderia ter uma estreia melhor com a camisa do Barcelona (Espanha). Na noite desse sábado (madrugada de domingo no horário brasileiro), ele marcou o segundo gol do empate em 2 a 2 no tempo normal com o Tottenham (Inglaterra) pela International Champions Cup (Copa Internacional dos Campeões), principal competição de pré-temporada do futebol europeu.

A partida foi disputada no estádio Rose Bowl, em Los Angeles (mesmo palco da decisão contra a Itália que deu à Seleção Brasileira o tetracampeonato mundial na Copa dos Estados Unidos em 1994). Na edição deste ano, o torneio – em caráter amistoso – é realizado entre os dias 20 de julho e 12 de agosto.

Além do Barcelona e de seus compatriotas Real Madrid e Atlético de Madrid, participam seis clubes da Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e o já citado Tottenham) e quatro da Itália (Juventus, Inter de Milão, Milan e Roma), dois franceses (Lyon e Paris Saint-Germain), dois alemães (Bayern de Munique e Borussia Dortmund) e um de Portugal (Benfica).

O próximo compromisso do Barcelona em solo norte-americano a Roma e, posteriormente, o Milan. Já o Tottenham enfrentará o Milan em seu último compromisso no torneio, já que antes de enfrentar o Barcelona havia derrotado a Roma por 4 a 1.

Segundo analistas esportivos, Arthur terá um bom espaço para mostrar o seu valor, em meio à redução da concorrência no meio-campo do Barcelona desde as saídas de Iniesta e do brasileiro Paulinho. Para melhorar as suas chances, os jogos de pré-temporada têm como marca o uso de equipes alternativas (sem medalhões como Messi e Luisito Suárez), além da permissão para várias substituições.

O jogo

O Barcelona não teve muitas dificuldades para comandar as ações ofensivas no primeiro tempo. Mesmo sem contar com seus jogadores mais tarimbados e colocando em campo uma série de garotos, o time espanhol não demorou muito tempo para abrir o placar. Aos 15 minutos, o brasileiro Rafinha recebeu cruzamento na medida e ajeitou de cabeça para Munir, que, no segundo pau, precisou apenas completar de cabeça para colocar o time catalão à frente no placar.

Posteriormente, aos 29 minutos, foi a vez de Arthur receber mais uma assistência de Rafinha, que vem mostrando um ótimo futebol após retornar de empréstimo à Inter de Milão. O ex-gremista foi acionado na entrada da área, ajeitou e bateu no ângulo do goleiro adversário.

Somente aos 33 minutos o Tottenham, enfim, conseguiu reagir. Em uma cobrança de falta, Eriksen bateu direto para o gol e forçou o goleiro Cillessen a fazer importante defesa para manter o placar inalterado e ir para o intervalo com a boa vantagem no marcador.

No segundo tempo, o técncio Ernesto Valverde decidiu preservar parte considerável da equipe que iniciou jogando. Arthur, Rafinha, Lenglet e companhia saíram para a entrada de outros jovens talentos, incluindo o brasileiro Malcom, outra novo reforço dos catalães.

As alterações no time espanhol, no entanto, fizeram com que o Tottenham ganhasse força na etapa complementar. Aos seis minutos, por exemplo, Eriksen novamente quase descontou para o Tottenham em nova cobrança de falta. Desta vez, o meia dinamarquês decidiu bater por fora da barreira, colocando um efeito na bola e carimbando o travessão de Cillessen.

Aos 27 minutos, a persistência dos ingleses foi recompensada. Após boa trama pela esquerda, a bola sobrou para Eriksen, que bateu em cima do goleiro do Barcelona. Na sobra, Son, dentro da área, precisou apenas completar para diminuir.

Não satisfeitos, os Spurs chegaram ao empate no lance seguinte. Son tentou fazer mais um, mas foi travado. No rebote, a bola caiu nos pés de Nkoudou, que bateu de chapa para empatar o confronto e forçar a decisão nos pênaltis.

Na marca da cal, melhor para o Barça, que acertou todas as suas cobranças, a última delas, inclusive, ficou a cargo do brasileiro Malcom, outro estreante da noite, e contou com um chute desperdiçado do Tottenham para ficar com a vitória.

