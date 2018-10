Em sua primeira disputa nas urnas, o ex-bombeiro Comandante Moisés, do partido de Bolsonaro, foi eleito governador de Santa Catarina

Com 100% dos votos apurados, Comandante Moisés, do PSL (o partido de Jair Bolsonaro), foi eleito neste domingo o novo governador de Santa Catarina. Esta foi a primeira vez em que disputou um cargo político, aos 51 anos. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ele obteve 2.644.179 votos válidos (71,09%), contra Gelson Merísio (PSD), ficou com 1.075.242 votos (28,91%).

Já os votos brancos (3,60%) e nulos (8,13%) somaram 494.098. Também foram registradas 855.040 abstenções (16,87%). Somados brancos, nulos e abstenções, 1.349.138 eleitores não escolheram nenhum dos dois postulantes à chefia do Executivo catarinense.

Nascido em 17 de agosto de 1967 em Florianópolis, Carlos Moisés da Silva atuou durante mais de 30 anos no Corpo de Bombeiros da capital catarinense, bem como nas cidades de Criciúma e Tubarão, ambas no Sul do Estado. Na maior parte do tempo, foi comandante do quartel. Ele está na reserva desde 2016. Também foi coordenador regional da Defesa Civil e é formado em Direito pela Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina).

Nas pesquisas do primeiro turno feitas pelo instituto Ibope, Moisés não estava entre os três primeiros colocados. Na última delas, divulgada dois dias antes da votação do dia 5 de outubro, ele aparecia em quarto lugar, com 9% dos votos. Porém, obteve 29,72% dos votos no primeiro turno. Na pesquisa realizada na última sexta-feira, Moisés aparecia com 52% dos votos totais e 59% dos votos válidos.

Ausência

Na reta final da campanha do segundo turno, alegando problemas de saúde, Moisés não compareceu ao debate na NSC TV na última quinta-feira. Com isso, conforme as regras assinadas por representantes dos dois candidatos, o outro candidato, Gelson Merísio (PSD) foi entrevistado ao vivo durante 20 minutos.

