Em sua segunda viagem internacional, o governador gaúcho quer estreitar os laços comerciais do Rio Grande do Sul com o Chile

Uma comitiva formada pelo governador Eduardo Leite, secretários de Estado e empresários começa nesta terça-feira um roteiro de reuniões comerciais em Santiago do Chile. Durante dois dias, o grupo participará de um seminário organizado em conjunto com a Fiergs (Federação das Indústrias do Estado) e o governo do país andino, além de se encontrar com representantes das empresas Ultramar e CMPC.

Esta é a segunda viagem internacional do chefe do Executivo gaúcho desde que assumiu o cargo, em janeiro deste ano. No mês passado, ele esteve durante uma semana em Nova York (EUA) e Londres (Inglaterra), participando de uma série de eventos destinados a divulgar o Rio Grande do Sul como um Estado vantajoso para investidores estrangeiros.

“Agora, a nossa intenção é ampliar a presença comercial gaúcha na América Latina, visto que temos uma posição estratégica no Mercosul e muitas possibilidades a serem exploradas com países vizinhos, a exemplo do Chile”, ressaltou Leite no site oficial do governo do Estado.

A missão conta com as presenças dos secretários Ruy Irigaray (Desenvolvimento Econômico e Turismo), Juvir Costella (Logística e Transportes), Bruno Vanuzzi (Parcerias) e Ana Amélia Lemos (Relações Federativas e Internacionais). Também estarão em Santiago o titular da Suprg (Superintência dos Portos do Rio Grande), Fernando Estima.

Parceria nacional e regional

No ano passado, o Brasil foi o principal parceiro comercial do Chile na América Latina. Já a nação andina ocupa o segundo segundo em volume de negócios com País, atrás apenas da Argentina. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos, em um desempenho que já ultrapassou a marca dos US$ 35 bilhões, ao passo que os investimentos brasileiros na economia chilena superam US$ 4,5 bilhões.

A integração regional tem dominado a pauta de negociações entre ambos os países. Em 2018, as exportações do Rio Grande do Sul para o Chile alcançaram US$ 489,7 milhões, maior valor nos últimos dez anos, o que significa um crescimento de 5,6% em valor e 1,7% em volume na comparação relação com o ano anterior.

O mercado chileno costuma se alternar entre o quarto e o quinto lugares na lista de maiores parceiros comerciais dos gaúchos em âmbito continental. A participação média é de 2,2% nas exportações do Rio Grande do Sul.

Programação desta terça-feira*

– 9h35min: Abertura do evento seminário Oportunidades de Negócios RS-Chile;

– 10h15min: Apresentação do governador Eduardo Leite sobre potencialidades do Rio Grande do Sul;

– 11h45min: Coletiva de imprensa com Leite e o presidente da Fiergs, Gilberto Petry;

– 12h30min: Reunião-almoço com representantes da empresa Ultramar;

– 14h45min: Reunião com representantes da CMPC;

– 18h: Reunião estratégica entre governo, Fiergs e Sociedad de Fomento Fabril;

– 19h: Coquetel de boas-vindas oferecido pela Câmara Chile–Brasil de Comércio;

* Horários do Chile (para os relógios brasileiros, é preciso acrescentar uma hora)

(Marcello Campos)

