Em sua segunda visita oficial ao Rio Grande do Sul, Bolsonaro inaugurou um trecho duplicado da BR-116 e anunciou novos investimentos na rodovia

Ao fazer a sua segunda visita oficial ao Rio Grande do Sul como presidente da República, Jair Bolsonaro inaugurou na manhã dessa segunda-feira um trecho duplicado da BR-116 entre os municípios de Pelotas e Turuçu (totalizando 47 quilômetros). Ele também anunciou mais investimentos para a rodovia. A cerimônia foi realizada no quilômetro 492, junto a um posto da concessionária Ecosul.

De acordo com o Palácio Piratini (representado no evento pelo vice Ranolfo Vieira Júnior, já que o governador Eduardo Leite estava em São Paulo), a obra entregue inclui 15 quilômetros de estrada entre Tapes e Camaquã e outros 12 quilômetros na região de São Lourenço do Sul.

Além de Ranolfo e de autoridades locais como a prefeita pelotense Paula Mascarenhas, participaram do evento os ministros Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), Osmar Terra (Cidadania) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil). Em seu discurso, o vice-governador ressaltou a importância da rodovia para o desenvolvimento econômico do Estado.

“Nos trechos já duplicados, pude verificar que o cenário é bem melhor em termos de segurança viária aos usuários”, relatou Ranolfo. “Eu desejo reencontrar o presidente de República em breve, no ato de conclusão da duplicação da BR-116.”

Anúncio

O plano do governo federal é entregar outros 55 quilômetros duplicados. “A determinação que passei para os ministros é de que precisamos concluir as obras que estavam paradas”, salientou Jair Bolsonaro. “Nessa manhã, o ministro Paulo Guedes [Economia] garantiu mais R$ 100 milhões para a BR-116 em 2019.”

Por volta do meio-dia, ele deu uma “esticada” até a região de Barra do Ribeiro (Região Metropolitana de Porto Alegre), a fim de visitar o canteiro de obras no quilômetro 326 da mesma rodovia, no qual trabalham militares do 4° Grupamento de Engenharia do Exército.

A duplicação da BR-116 começou em 2012, com término previsto inicialmente em três anos, o que não ocorreu. A previsão do governo federal é entregar os 211,22 quilômetros duplicados até dezembro de 2021. Hoje, a conclusão do trecho entre Guaíba e Pelotas é tratado pelo governo gaúcho como prioridade para o Sul do Estado, já que a estrada é a principal via de acesso à zona portuária de Rio Grande.

Desde o começo dos trabalhos, a maior preocupação tem sido o elevado número de acidentes com vítimas na rodovia. Segundo a Polícia Federal, foram 244 ocorrências no ano passado, com 22 mortes. E somente no semestre passado, foram treze casos fatais em 105 acidentes.

“O empenho do governo do Estado tem sido intenso para o andamento das obras de duplicação”, garante o Palácio Piratini. “Em reunião em Brasília articulada por Eduardo Leite no fim de abril, o presidente Jair Bolsonaro garantiu R$ 130 milhões para a rodovia e prometeu um novo recurso de aproximadamente R$ 100 milhões, anunciados na visita hoje ao Estado.”

Antes, em março, Leite havia recebido em seu gabinete um grupo formado por políticos, empresários e autoridades da Zona Sul gaúcha. Na pauta do encontro, o reforço sobre a importância da finalização das obras.

(Marcello Campos)

