Em tempo recorde, Temer autoriza venda de parte de ações do Banrisul

O governador José Ivo Sartori respira aliviado com a possibilidade concreta de resolver o impasse do pagamento de parte da folha de novembro dos servidores e o 13° salário, depois do anúncio feito na noite desta quarta-feira pelo ministro da Casa Civil Eliseu Padilha, de que o presidente da República, Michel Temer, assinou decreto que autoriza a operação de venda de parte das ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul para investidores estrangeiros. A intenção do governo é captar em torno de R$ 3 bilhões com essa operação e manter o controle do banco. O decreto reconhece como interesse do governo federal a participação estrangeira no banco.

Câmara de conciliação instalada

A rápida decisão presidencial de instalar a Câmara de Conciliação na Advocacia-Geral da União para discutir o acordo da dívida com o governo federal também mereceu um comentário de Eliseu Padilha, que gestionou diretamente com o presidente Michel Temer esta solução: “todos nós queremos que o Estado consiga resolver essa questão e encaminhar as contas. O Rio Grande do Sul vem com dificuldade nas contas públicas desde 1970 e nós temos que ter toda a compreensão e dar ao Estado condições para que ele possa por si resolver. Há boa vontade e estímulo por parte do governo”. Nesta quinta-feira, às 14h30min, deve ocorrer uma reunião da Câmara de Conciliação em Brasília.

Em busca de recursos para asilo de idosos

O diretor da ASLAVE (Associação Lar dos Velhinhos de Torres), vereador Márcio Alexandre da Silva (SD), conhecido como Márcio Gente Fina, informou à coluna que estará em Brasília nesta quinta-feira mantendo contatos com deputados gaúchos sobre obtenção de verbas federais para a sua entidade. Márcio também tem agenda com a maior instituição maçônica das américas, com sede em Brasília, com a mesma finalidade. Ele tem três projetos que vão alavancar a ASLAVE como entidade cuidadora de idosos na região do Litoral Norte. Entre estes projetos, estão reformas e o aumento da área construída da instituição.

Caos no Hospital Beneficência Portuguesa

O caos no tradicional Hospital Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre, está diretamente ligado a falhas na sua gestão. Este componente tem impedido o sistema financeiro ou mesmo os governos de aportarem recursos no hospital que, em outubro, registrou o atendimento de apenas 2 pacientes pela Central de Leitos, que administra as vagas disponíveis na capital. Mesmo assim, o sistema continuou repassando mensalmente ao hospital R$ 1,4 milhões, que agora foram cortados.

Lixo em Pelotas: Começa agenda de audiências públicas

Sem conseguir aprovar a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), o vereador Ivan Duarte conseguiu viabilizar uma série de audiências públicas para discutir com a população as possíveis irregularidades na licitação de R$ 51 milhões para o transporte do lixo de Pelotas ao aterro sanitário de Candiota. A primeira audiência está marcada para terça-feira, às 10 horas, na Câmara Municipal, para ouvir os representantes da Onze Ambiental, que apresentou uma proposta R$ 10 milhões mais baixa, mas foi desclassificada.

