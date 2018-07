Em torneio de futebol de cinco promovido pelo seu instituto, Neymar dribla, faz gol e desabafa: “Essa encheção de saco não é mais para mim”

Neymar desabafou. O astro explicou porque decidiu se manifestar pelo Instagram após a eliminação no Mundial e falou sobre as muitas críticas que vem recebendo. O craque conversou a imprensa neste sábado, após fazer a alegria de dezenas de fãs, nas finais do “Neymar Jr’s Five”, torneio de futebol de cinco promovido pelo seu instituto, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

“Sou criticado por tudo, pelo o que falo e pelo o que deixo de falar. Estou mais do que acostumado com isso. Essa encheção de saco não é mais para mim, já passei por essa fase. Meu posicionamento foi depois de alguns dias porque eu estava triste, estava amenizando minha dor. Eu tinha que ter o meu tempo. Eu tinha que voltar com a cabeça mais fresca, mais tranquila. Foi um momento muito difícil para mim”, disse o jogador do PSG e da Seleção.

Neymar lembrou que costuma usar o Instagram para se manifestar em momentos importantes da carreira. O craque não falou com a imprensa logo após a derrota para a Bélgica, nas quartas de final do Mundial, e usou a rede social, para se comunicar com os fãs.

“Meu primeiro posicionamento foi por onde eu sempre me posicionei, por onde eu me sinto confortável. Quando eu saí do Santos, eu me posicionei no Instagram. Quando eu saí do Barcelona, eu me posicionei pelo Instagram”, comentou.

“E tenho mais motivos para estar feliz do que triste. Então minha vida vai seguir. Vou voltar com tudo para Paris para fazer uma grande temporada no PSG”, acrescentou Neymar, que contou com o carinho de centenas de brasileiros e estrangeiros nas finais do torneio.

Apesar do desabafo de Neymar, o evento deste sábado foi marcado pelo clima festivo. O lateral Daniel Alves também esteve presente. Neymar foi muito festejado pelo público e mostrou um pouco do seu talento. Ele fez um gol e arriscou algumas jogadas de efeito.

Neymar posou para muitas fotos e fez a alegria do público. Ele também falou um pouco da importância do seu instituto e lembrou da infância.

“É exatamente do jeito que eu imaginei, na cidade onde passei boa parte da minha infância. Fico feliz de poder ajudar muitas crianças carentes, eu não tive esta oportunidade. Fico muito feliz de estar recebendo todo mundo”, comentou.

Na entrevista, o camisa 10 ainda falou sobre Rodrygo e Vinicius Júnior, duas promessas brasileiras que acertaram com o Real Madrid. Neymar também deixou o Brasil jovem rumo à Espanha, mas para defender o Barcelona.

“Falei com os dois e fico muito contente e feliz por serem dois grandes talentos que estão sendo descobertos no Brasil novamente. Desejo toda sorte do mundo e que arrebentem, para felicidade primeiro da família deles e depois do Brasil”, concluiu.

