Confira como está Jesse no novo trailer de filme de Breaking Bad

Para matar a saudade e nos deixar mais ansiosos, o primeiro trailer completo de El Camino: A Breaking Bad Movie foi lançado. O longa foi escrito e dirigido por Vince Gilligan, criador da franquia que iniciou com uma série de televisão. A produção ficou por conta de Mark Johnson, Melissa Bernstein, Charles Newirth, Diane Mercer e Aaron Paul, em associação com a Sony Pictures Television.

A trama vai girar em torno de Jesse Pinkman (Aaron Paul), pouco depois de sua fuga dramática no fim da série. Ele vai precisar se reconciliar com o passado para ter alguma chance de futuro.

Ainda não se sabe exatamente qual é a jornada de transformação pela qual Jesse irá passar em El Camino. mas é de se esperar que algo impactante aconteça ao personagem, até mesmo para justificar a existência do filme. Apesar do visual despedaçado, o final do trailer indica uma reviravolta e o retorno do Jesse estrategista, após ter raspado a cabeça naquilo que parece algo que ele só pode ter aprendido com Heisenberg.

A série Breaking Bad estreou em 2008 e as cinco temporadas estão disponíveis na Netflix. O longa, El Camino: A Breaking Bad Movie, estreia em 11 de outubro de 2019, na Netflix. Veja o trailer:

