O céu está limpo na orla gaúcha, sem predomínio de nuvens, o que atrai milhares de banhistas. A temperatura extremamente agradável e a água é a principal atração. Também clara e convidativa. Adultos, jovens e crianças passeiam pela areia, alternando com a água, molhando os pés, tomando um banho mais demorado, brincando no vai e vem das ondas, num passeio que revela a beleza da estação. As fotos são do fotógrafo do jornal O Sul, Jackson Ciceri, produzidas em Tramandaí.

