“Em Trump, o que eu gosto Ã© a Melania”, afirma Berlusconi

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi voltou a mostrar seu lado polêmico em uma entrevista à emissora La 7, que foi veiculada na Itália na sexta-feira.

Ao ser questionado se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o “Berlusconi norte-americano”, o italiano despistou dizendo que “sempre falam muitas coisas” e não quis comentar as políticas do republicano.

“Mas de Trump eu devo dizer que gosto muito, assim como muitos homens e mulheres, da Melania. Pela sua beleza, pelo seu estilo e também pelo seu fascínio”, acrescentou.

Apesar de dizer que não a conhece pessoalmente, Silvio Berlusconi destacou que ouviu “muitos relatos de pessoas próximas, e até os democratas norte-americanos, não tem críticas sobre ela”.

Durante a campanha eleitoral, Berlusconi foi muito citado à mídia dos Estados Unidos por ter uma trajetória parecida com a de Donald Trump: um empresário de sucesso, rico, envolvido em muitas polêmicas – especialmente com as mulheres – e que se tornou o líder político de uma nação.

O atual presidente do partido Força Itália foi primeiro-ministro da Itália por três vezes, tornando-se um dos políticos mais conhecidos do mundo.

