Em último jogo-treino, Inter perde para o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio

O Colorado realizou nesse sábado a último teste antes de enfrentar o Palmeiras, pela Copa do Brasil, e perdeu para o Brasil. Cristian marcou o gol, quando os reservas Colorados estavam em campo.

Com portões fechados o Inter encarou o Brasil de Pelotas em jogo-treino, no Beira-Rio. Com titulares, os primeiros 45 min do jogo terminaram empatados. Com reservas, Cristian, destaque do time sub-20 do Xavante, marcou o único gol da partida.

Na quarta, o Inter encara o Palmeiras fora de casa pela Copa do Brasil. O mistério fica se Odair vai escalar D’Alessando ou Patrick entre os titulares.

