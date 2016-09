Em um restaurante na Espanha, se você não falar “por favor” e “obrigado” na hora do atendimento, vai pagar mais caro pelo café

Um restaurante na Espanha, resolveu inovar no tratamento daqueles clientes mal educados: o estabelecimento cobra uma taxa extra para as pessoas que não falarem “obrigado” e “por favor” na hora de pedir um café.

Se você for até o restaurante Blau Grifeu e fazer o seguinte pedido: “Olá, um café, por favor”, vai pagar 1,30 euro por ele. Já se você falar apenas uma das “palavras mágicas”, como por exemplo “um café, por favor”, vai pagar 3 euros. E se você apenas pedir um café e não falar mais nada, será cobrado 5 euros.

“As pessoas estão sempre com pressa e se esquecem de dizer ‘por favor’ quando pedem por algo. Eu coloquei um aviso na janela com o sistema de preço e isso fez toda a diferença. Os clientes agora são muito educados e isso melhorou muito nosso dia a dia”, disse Marisel Valencia, dona do restaurante que fica na cidade de Llanca.

