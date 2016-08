Em um único dia, Itália resgata 6,5 mil imigrantes no mar Mediterrâneo

A Guarda Costeira italiana informou nesta terça-feira (30) que resgatou, na segunda-feira, 6,5 mil imigrantes no Canal da Sicília, número recorde para um único dia. No total, foram realizadas 40 operações de resgate , com a participação da Marinha italiana e de embarcações de ONGs que atuam no Mediterrâneo, além da Frontex – a agência europeia de fronteiras – e da Eunavfor Med (Força Naval da União Europeia no Mediterrâneo).

No domingo (28), a OIM (Organização Internacional para as Migrações) elevou para 332.914 o número de imigrantes que conseguiram chegar à Europa pelo Mediterrâneo em 2016, por rotas diferentes. Segundo dados da Acnur (a agência das Nações Unidas para os refugiados) e da Guarda Costeira, 112,5 mil pessoas chegaram à Itália neste ano, número pouco abaixo dos 116 mil registrados no mesmo período do ano passado.

