Em um vídeo que está fazendo muito sucesso na internet, um clube de futebol faz uma montagem para apresentar os seus jogadores

O FK Haugesund, clube que disputa a primeira divisão da Noruega, realizou uma apresentação diferente dos seus mais novos reforços.

Os dois jogadores recém-integrados ao elenco foram anunciados através de um vídeo que vem sendo chamado de bizarro pelos internautas. Trata-se de uma montagem com o vídeo de abertura do seriado “S.O.S. Malibu”, sucesso dos anos 1980. No vídeo, os atacantes Liban Abdi, 27anos, e Erling Myklebust, 20 “contracenam” com os personagens do seriado.

