Em uma conversa telefônica de meia hora, os presidentes dos Estados Unidos e do México falaram sobre imigração e comércio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, conhecido como AMLO, conversaram por cerca de meia hora por telefone sobre imigração e comércio nesta segunda-feira (2), dia seguinte da vitória do esquerdista nas eleições presidenciais mexicanas.

“Acabo de falar com o presidente eleito do México”, afirmou Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

“Acho que a relação vai ser muito boa. Tivemos uma ótima conversa. Acho que vai tentar nos ajudar com a fronteira”, acrescentou, em meio à tensão criada pela dura posição de Washington em relação aos imigrantes ilegais.

Ele disse que durante a conversa mencionou a possibilidade de um acordo de comércio entre os EUA e o México.

A seguir, AMLO deu sua versão da conversa nas redes sociais, afirmando que sugeriu um acordo abrangente para criar empregos, diminuir a imigração e melhor a segurança.

“Propus a análise de um acordo global; projetos de desenvolvimento que gere empregos no México e, paralelamente, reduza migração e melhore a segurança”, escreveu.​

AMLO disse que o tom da conversa foi respeitável e que representantes dos dois governos irão se encontrar.

Além da questão da imigração —e do muro que Trump quer construir na fronteira com o México— os dois países têm pela frente duras discussões comerciais.

O governo americano busca renegociar o Nafta (acordo de livre comércio da América do Norte, que inclui ainda o Canadá), que diz desfavorecer os americanos. AMLO diz que quer manter seu país no acordo, desde que o México continue sendo beneficiado.

Nafta

O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, disse nesta segunda-feira que tentará manter seu país no Nafta, o acordo de livre comércio com EUA e Canadá, que Trump quer renegociar.

AMLO afirmou ainda que buscará um diálogo franco e amigável com os EUA, em sua primeira entrevista após ser eleito no domingo.

“Vamos acompanhar o governo atual nesta negociação, vamos ser muito respeitosos e vamos apoiar a assinatura do acordo”, disse AMLO, afirmando que sua meta é um Nafta que beneficie o México.

Ele terá um encontro com o atual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, nesta terça (3) para discutir o acordo, em seu primeiro compromisso após as eleições.

Apesar de Trump ter congratulado AMLO em uma mensagem nas redes sociais, um assessor da Casa Branca reiterou uma de suas mais controversas promessas de campanha.

“No caso do México, obviamente nós compartilhamos uma fronteira com eles, e o presidente deixou muito claro que vai construir o muro e fazer o México pagar por isso”, disse Kellyanne Conway à Fox News.

O governo de Peña Nieto afirmou diversas vezes que não vai pagar pelo muro na fronteira com os EUA.

AMLO, por sua vez, afirmou que quer tornar o México mais independente dos EUA em termos econômicos. Ao mesmo tempo, ele quer persuadir Trump de que ajudar a desenvolver o México e países da América Central pode deter a imigração ilegal para os EUA.

Resultados preliminares apontam que o esquerdista López Obrador, 64, obteve mais de 53% dos votos na eleição de domingo. Mexicanos também elegeram o Congresso e cargos estaduais e municipais.

O partido de AMLO, o Morena, pode obter sua primeira maioria no Congresso em mais de 20 anos.

O ministro designado das Finanças, Carlos Urzua, deu as linhas gerais do novo governo, afirmando que planeja manter disciplina fiscal e macroeconômica e reduzir a quantidade de programas sociais.

Ao lado de demais assessores econômicos, Urzua disse que AMLO irá respeitar a autonomia do Banco Central e manter o câmbio flutuante para o peso.

​Apesar da mensagem, o peso caiu 1% em relação ao dólar e o índice da bolsa mexicana sofreu a mesma queda.

A agência Moody’s disse que a eleição de López Obrador trouxe volatilidade de curto prazo ao mercado e aumentou os riscos para o setor do petróleo, depois que o presidente eleito afirmou que irá revisar os contratos assinados durante o governo Peña Nieto por sinais de corrupção. ​

