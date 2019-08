Em uma decisão polêmica, a Justiça gaúcha absolveu um motorista de aplicativo condenado por estuprar uma passageira embriagada

A 5ª Câmara Criminal do TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul) absolveu, por falta de provas, um motorista de aplicativo de transporte particular que foi condenado a dez anos de prisão pelo estupro de uma passageira em Porto Alegre. O caso aconteceu no início de 2017 e a primeira sentença havia sido proferida em dezembro do ano passado. A decisão é polêmica e promete novos capítulos.

De acordo com o processo, duas outras pessoas haviam solicitado um carro durante uma festa em casa noturna no bairro Cidade Baixa, a fim de levar a mulher – em estado de embriaguez – para casa. Ao chegar no destino da corrida, o condutor teria descido do veículo e levado a jovem até o quarto dela, onde ocorreu uma relação sexual não consentida. A vítima relatou ter acordado, no dia seguinte, com hematomas e sem o seu telefone celular.

Na tentativa de localizar o aparelho, ela ligou para o seu próprio número e foi atendida pelo motorista: ele teria perguntado se ela sofria de alguma doença sexualmente transmissível e ainda exigido R$ 50 para devolver o objeto. Ao devolver o telefone, ele supostamente apelou para o argumento de que é casado e tem família para sustentar, a fim de convencer a passageira a não registrar denúncia.

Além dos relatos de testemunhas, laudos periciais apontaram sinais de que a passageira havia mesmo sofrido violência sexual e que a corrida durou uma hora, em vez dos previstos 15 minutos. O juiz responsável pelo caso sublinhou que a vítima estava com a sua capacidade de reação anulada pelo estado de embriaguez, tanto que precisou da ajuda de um segurança para deixar o estabelecimento e precisou se deitar no banco traseiro do veículo que deveria transportá-la em segurança.

Dessa forma, o magistrado ponderou que não era procedente a alegação dos advogados de defesa do réu, segundo os quais a vítima teria recobrado a consciência durante o trajeto, a ponto de conversar e depois manter relações sexuais com o homem.

Na segunda instância, entretanto, os desembargadores da 5ª Câmara Criminal consideraram haver diversos motivos para que o réu fosse absolvido. Eles levaram em conta, por exemplo, o fato de a vítima ter admitido o consumo de álcool no dia do suposto crime sexual, o que teria acontecido “por sua livre e espontânea vontade, colocando-se em situação de risco”.

Dessa forma, para o TJ-RS não havia provas suficientes de que a passageira do aplicativo estivesse embriagada a ponto de perder a “capacidade de resistência” ao ato sexual. O MPE (Ministério Público Estadual) reagiu contra a absolvição do motorista, ingressando com embargos ao STJ (Supremo Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal) que serão julgados no fim deste mês.

A relatora Cristina Pereira Gonzales pontuou que a mulher admitiu o consumo de álcool naquele dia e que por vezes já se colocara em situação de não lembrar do que aconteceu na noite anterior, devido à chamada “amnésia alcoólica” após o consumo de bebidas desse tipo:

“Ora, se a ofendida bebeu por conta própria, dentro de seu livre-arbítrio, não pode ela ser colocada na posição de vítima de abuso sexual pelo simples fato de ter bebido”, diz a decisão. O seu voto foi acompanhado pelos colegas João Batista Marques Tovo e Lizete Andreis Sebben. Ou seja: um colegiado formado por um homem e duas mulheres.

Questionamento

A posição dos magistrados é contestada pela promotora Tânia Bittencourt, do MPE (Ministério Público Estadual). Segundo ela, existem testemunhas que comprovam que a vítima estava sob forte embriaguez, “de tal forma que não tinha nem como oferecer resistência ou condições de consentir ou não com qualquer tipo de ato que viesse ser praticado com a sua participaçãop”.

Ainda na avaliação de Tânia, a decisão da 5ª Câmara é surpreendente, ao se embasar na premissa de que a vítima se embebedou e se colocou voluntariamente em uma situação de risco: “A lei diz que, quando há uma pessoa vulnerável, não tem ‘consentir’ ou ‘não consentir’. Se ela é vulnerável, então não tem esse discernimento, e a pessoa que praticar o abuso contra ela responde pelo ato”.

(Marcello Campos)

