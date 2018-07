Em uma gravação, o ex-presidente do Barcelona disse que comprou um fígado ilegalmente para um jogador

O ex-presidente do Barcelona FC Sandro Rosell é acusado de comprar ilegalmente um fígado para o ex-jogador e atual secretário técnico do clube, Eric Abidal, que foi submetido a um transplante em 2012.

A denúncia foi feita nesta quarta-feira (4) pelo jornal espanhol “El Confidencial”, que teve acesso a gravações de telefonemas nos quais Rosell discute o assunto com um homem identificado apenas como “Juanjo”, e que foram feitas durante a investigação de um processo movido contra ele por lavagem de dinheiro, acusação pela qual está detido há mais de um ano.

Segundo o jornal, a Audiência Nacional, responsável por essa investigação, enviou as gravações a um tribunal de Barcelona, onde o suposto crime de compra ilegal de órgão teria acontecido. Após um ano, sob a justificativa de que não foi possível encontrar provas de que foi cometido um crime, o juiz encarregado arquivou o caso no início de 2017, com parecer favorável do Gabinete da Procuradoria.

Transplante

Diagnosticado com câncer em 2011, Abidal foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor, voltando aos campos apenas um mês depois. Em 2012, no entanto, teve uma piora e os médicos anunciaram que ele precisaria de um transplante, realizado no mesmo ano.

O transplante de fígado pode ser feito a partir de um doador vivo, que doa apenas uma parte do órgão, já que este possui a capacidade de se regenerar após um período.

Na época e ainda hoje o ex-jogador do Barcelona sempre disse que o doador foi um primo, chamado Gerard, que vive na França.

Telefonemas

Nas conversas gravadas, Rosell está irritado com Abidal, que havia deixado o Barcelona em 2013 depois de brigar com seus dirigentes porque estes não queriam que ele voltasse a ser escalado – o ex-jogador regressou ao clube em junho deste ano, quando foi apresentado como novo secretário técnico.

O ex-presidente se queixa e fala claramente “compramos para ele um fígado ilegal”… “e vendemos (a história) de que era do primo! Do primo!”, além de reclamar por ter pago dois anos de contrato que Abidal não pode cumprir por seus problemas de saúde.

Em outro diálogo, ele xinga o atleta e fala “de quem salvamos a vida…”. Ele também relata que um interlocutor, que conversou com Abidal, disse a ele “Olha, Abi, se estás aqui falando comigo é porque tem um fígado novo, entende?”.

Desmentidos

Após a denúncia do jornal, a Fundación Eric Abidal, criada pelo ex-atleta após sua cura, desmentiu o caso, e reafirmou que o primo foi o doador. O hospital público onde o transplante foi realizado, o Hospital Clínic de Barcelona, também negou que tenha ocorrido qualquer irregularidade no processo e garantiu que cumpriu rigorosamente a lei.

Também o Barcelona FC emitiu um comunicado negando “absolutamente qualquer fato irregular” e lamentando “profundamente o pouco rigor na divulgação de informações sobre uma questão tão sensível”.

Deixe seu comentário: