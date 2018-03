Em vantagem para o Grenal desta quarta-feira no Beira-Rio, o Tricolor mantém o mistério sobre a sua escalação

O Grêmio está pronto para o Grenal nº 415, que marca a partida de volta das quartas-de-final do Campeonato Gaúcho, marcada para as 21h45min desta quarta-feira no estádio Beira-Rio. Os preparativos foram encerrados na tarde dessa terça, no centro de treinamentos Luiz Carvalho, teve portões fechados à imprensa durante a maior parte do tempo.

A escalação, entretanto, é mantida em segredo pelo técnico Renato Portaluppi, que após a vitória de 3 a 0 em casa no clássico do último domingo, não poderá contar com o zagueiro Pedro Geromel, convocado para dois amistosos da Seleção Brasileira.

Algumas dúvidas permanecem na equipe que enfrenta o Inter podendo perder por até 2 a 0. O volante Maicon é uma delas: com dores musculares, ele foi substituído no duelo anterior e não tem presença confirmada entre os titulares. A vaga de Geromel também permanece em aberto, podendo ser preenchida por Bressan (favorito) ou Paulo Miranda.

Concentração

A exemplo da estratégia colorada, o Mosqueteiro também só deve ter a sua formação divulgada a 45 minutos do início do primeiro tempo, conforme determina o regulamento da competição. “Tudo que podia ser feito em campo, foi feito”, limitou-se a dizer o site oficial do clube.

Estão relacionados para o Grenal os goleiros Marcelo Grohe e Paulo Victor, os laterais Bruno Cortez, Léo Moura, Leonardo, Madson e Marcelo Oliveira. Na zaga, os já citados Kannemann, Bressan e Paulo Miranda. Dentre os volantes, estão disponíveis Arthur, Cícero, Jailson, Maicon, Michel e Ramiro. Para o meio-campo, Luan, Thaciano, Lima e Thonny Anderson. Já o ataque terá Alisson, Everton, Hernane e Jael.

Deixe seu comentário: