Em velório, amigos se despedem de jogador do Passo Fundo Futsal

Amigos, familiares e colegas do Passo Fundo Futsal, se despediram do jogador Pablo Radaelli, de 22 anos, vítima fatal do acidente com o ônibus da equipe, ocorrido na madrugada deste domingo (14).

O corpo foi velado no ginásio Capingui por cerca de uma hora e meia. À 1h, o caixão deixou o local para ser transportado para Novo Hamburgo, cidade onde o jogador nasceu. O velório está marcado para a manhã desta segunda-feira (15) na Funerária Krause, sala B. Já a cerimônia de cremação deve ocorrer a partir das 16h.

