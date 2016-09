Em viagem de férias, Maitê Proença posa com folha de maconha

Maitê Proença está curtindo férias no Butão, país que fica no Sul da Ásia, e postou no Instagram uma foto curiosa. Na imagem, Maitê aparece segurando o que seria uma folha de maconha. “Aqui, ela dá na margem da estrada #Butão”, escreveu Maitê na legenda da imagem.

Os fãs da atriz fizeram inúmeros comentários sobre a foto. “Eu sabia que você gostava”, disse uma pessoa. “Aff, que cheiro”, brincou outro internauta. “Quero distância de Butão! Essa planta não trás felicidade, apenas depressão e dor!”, disse um seguidor. (AD)

