Em viagem pela Ásia, Bolsonaro deu um uniforme do Flamengo ao líder chinês e disse que é o melhor time da atualidade

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) presenteou o dirigente chinês Xi Jinping com um agasalho do Flamengo.

A entrega do presente aconteceu nesta sexta-feira (25) em Pequim após a assinatura de atos de cooperação entre os dois países.

“Esse é o melhor time [de futebol] do Brasil na atualidade”, disse Bolsonaro a Xi. Nesta semana, o Flamengo venceu o Grêmio por 5 a 0 na semifinal da Copa Libertadores da América.

Segundo Bolsonaro, depois do resultado, “agora o Brasil todo é Flamengo”. E acrescentou: “Tenho certeza de que 1,3 bilhão de chineses serão Flamengo no final do mês que vem”, quando acontece a final da Libertadores, contra o time argentino River Plate.

Mais tarde, Bolsonaro gravou um vídeo direcionado aos torcedores e reafirmou que “somos todos Flamengo. A taça é nossa”.

Bolsonaro diz ser torcedor do Palmeiras e do Botafogo. No ano passado, ele foi a campo e ergueu a taça de campeão do campeonato Brasileiro junto com o time do Palmeiras.

Em junho, vestiu a camisa do Flamengo durante um jogo entre o time carioca e o CSA, em Brasília. Ele estava ao lado de Sergio Moro, ministro da Justiça, que também usou um uniforme rubro-negro.

O presidente faz um giro pela Ásia, que começou no Japão, onde participou da cerimônia de entronização do imperador Naruhito.

Isenção de vistos

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou na quinta-feira (24) que vai isentar os chineses de visto para entrar no Brasil para turismo ou negócios.

A princípio, não haverá reciprocidade. A medida já foi anunciada para Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá. O próximo país deve ser a Índia.

Segundo o chanceler Ernesto Araújo ainda não há prazo para o início da aplicação da medida, porque deve haver forte demanda. A China possui uma população de cerca de 1,39 bilhão de pessoas.

Hoje os chineses que querem viajar ao País precisam recorrer aos três consulados que o Brasil tem na China, localizados em Pequim, Xangai e Cantão.

A medida foi anunciada primeiramente a “pesos pesados” da indústria da China. Bolsonaro se reuniu em Pequim com 19 presidentes de grandes companhias chinesas de setores como varejo, aviação, infraestrutura, agrícola e entretenimento.

Entre eles, estavam Wang MingQiang, CEO do Alibaba, Feng Yong Fang, presidente do Grupo de Investimentos CRCC (infraestrutura), e Yu Songho, presidente do HeRun Group, um dos maiores importadores de soja do país.