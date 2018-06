Em vídeo, Neymar mandou um recado para o humorista Whindersson Nunes: “O hexa é nosso”

Neymar fez uma participação especial no programa “Whindersson chamando”, apresentado pelo youtuber Whindersson Nunes na internet. O craque da Seleção Brasileira foi acordado pelo influenciador digital na concentração e, de madrugada, conversou com o humorista. Na ligação, o camisa 10 do Brasil prometeu trazer o troféu do Mundial para o País. As informações são do jornal Extra e do site GloboEsporte.

“É claro que o hexa é nosso. E agora é só você não me ligar a 1h da manhã e me deixar dormir”, brincou Neymar. O youtuber, então, brinca: “É só comer um negocinho para a perninha ficar bem fortinha”. A conversa acontece aos 34 minutos de vídeo do programa.

A ligação de Whindersson para Neymar foi feita no início de junho, quando os jogadores estavam em Londres (Reino Unido) para o jogo contra a Croácia, primeiro amistoso na Europa antes da Copa.

Marcadores

A poucos dias da estreia do Brasil, Neymar falou sobre o comportamento que terá ao ser caçado pelos marcadores em seu segundo Mundial. Em entrevista ao programa “Bolívia Talk Show”, do canal Desimpedidos, o camisa 10 do Brasil diz que o revide é coisa do passado, e que vai se controlar mais para não perder a paciência com os adversários.

“Meus amigos falam que gostam quando começo a apanhar, que aí vou pra cima. Eu não sei bater, não sei marcar muito bem. Sei driblar. Eles batem, eu driblo. Aí não dá para entender, eles ficam bravos, não sei o motivo. Vou fazer o quê? Não posso chegar assim: ‘licença, quero fazer um gol’. Ele não vai sair da minha frente. Tenho que driblar de alguma forma.”

“Isso [de revidar] é passado, pode ficar tranquilo. Ficar nervoso eu vou ficar, mas não vou descontar. Não posso dar esse presente para eles”, concluiu.

O craque do PSG elegeu o trio de jogadores com quem gostaria de ter atuado junto, e só incluiu campeões do mundo: Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Disse ainda que já se imaginou jogando ao lado de Cristiano Ronaldo e brincou sobre um possível pedido para que Gabriel Jesus faça uma faixa com os dizeres “100% Neymar” em caso de título.

Perguntado sobre o que sente falta da época em que era anônimo, Neymar revelou que usa uma artimanha para não ser reconhecido na rua em alguns momentos.

“[Sinto falta de] Jogar bola na praia, ir ao shopping, essas coisas. Depois que tive meu filho eu já estava famoso, então sinto falta. Mas tenho a máscara já [para se disfarçar]. Cuidado, posso estar ao seu lado! Minha máscara é maneira, tá? Ninguém vai saber, coloco óculos. Em Barcelona usava direto para ir à tarde ao shopping, tomava sorvete…”, contou, mostrando fotos ao apresentador do canal.

O Brasil estreia na Copa no próximo domingo, contra a Suíça, pelo grupo E. A partida está marcada para as 15h (horário de Brasília-DF), em Rostov.

Deixe seu comentário: