Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Prefeito fez balanço das atividades da prefeitura neste ano e se diz feliz com os resultados Foto: Rede Pampa Foto: Rede Pampa

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, visitou na manhã desta sexta-feira (27) a Rede Pampa, onde concedeu entrevista aos comunicadores das rádios Caiçara e Pampa. Ele adiantou, em primeira mão, no encerramento da sua visita, que iria ao encontro do governador Eduardo Leite para uma cerimônia de doação de um terreno, próximo à Arena do Grêmio, que integra uma futura negociação para as obras de mais um trecho da orla do Guaíba.

“Entregar a orla aos porto-alegrenses é um compromisso de campanha”, ressaltou Marchezan.

