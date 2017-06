Em visita Ã  RÃºssia, Temer elogia o Congresso Nacional e diz que faz “governo semiparlamentarista”

Em visita à Rússia, o presidente Michel Temer fez um elaborado elogio do papel do Congresso Nacional na sua administração, em um momento em que os parlamentares esperam analisar uma denúncia contra o peemedebista na Lava-Jato. A Procuradoria-Geral da República deve apresentar nos próximos dias a acusação formal contra Temer em decorrência da delação dos executivos da JBS.

A Constituição estabelece que essa denúncia só pode ser transformada em processo caso haja aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados, com o voto de pelo menos 342 de seus 513 integrantes. “Eu fiz um governo semiparlamentarista, com 90% dos ministros oriundos do Parlamento”, disse Temer nesta terça-feira (20) em encontro com o presidente da Duma, a Casa baixa do Parlamento russo, Viacheslav Volodin.

Temer citou como agenda positiva avançada por essa relação a aprovação do teto de gastos públicos e a tramitação das reformas trabalhista e previdenciária. Desde o estouro do caso JBS, contudo, governo e Congresso estão afetados pela dinâmica da crise, à espera dos próximos desenvolvimentos.

A reforma trabalhista avançou no Senado, onde já estava bem adiantada, mas a da Previdência deverá ficar para o próximo semestre. A própria visita de Temer no momento em que é acusado de corrupção passiva por relatório parcial da Polícia Federal é uma tentativa de manter a ideia de normalidade de gestão.

Ao falar com o russo, Temer citou a existência de 28 partidos no Congresso brasileiro, “o que não sei se é bom ou ruim”, emendando que 21 deles apoiam o Planalto. Volodin, por sua vez, disse haver 70 partidos registrados na Rússia, apesar de apenas quatro poderem disputar eleições, é que “quase todos” apoiam o regime de Vladimir Putin – uma obviedade, dada a qualidade da representação oficial da oposição na Rússia.

Por fim, Temer apelou ao tradicional assunto diplomático de mandatários brasileiros, o futebol, dizendo esperar ver uma final entre o time da casa e o Brasil na Copa da Rússia, em 2018. Os russos riram.

Agenda

Ainda nesta terça, Temer falará em um fórum de empresários e investidores promovido pela embaixada do Brasil na capital russa. Acabará o dia presenciando o final de uma competição de balé no famoso Bolshoi moscovita.

Na quarta-feira (21), o peemedebista tem um encontro previsto com o presidente russo Vladimir Putin, com o premiê e ex-presidente Dmitri Medvedev e com a presidente do Conselho da Federação (Senado), Valentina Matvienko.

A Rússia é um dos principais destinos das exportações de produtos agropecuários brasileiros, e os países têm a meta de elevar o intercâmbio bilateral ao patamar de US$ 10 bilhões anuais. O comércio bilateral somou US$ 4,3 bilhões no ano passado. Entre janeiro e maio de 2017, cresceu 42% em comparação ao mesmo período de 2016, atingindo US$ 2,1 bilhões. (Folhapress)

