Em voo caÃ³tico da American Airlines, Danielle Winits anuncia que estÃ¡ grÃ¡vida

Os planos de Danielle Winits e André Gonçalves de passarem o primeiro Réveillon casados em Nova York foram por água abaixo ao embarcarem no voo 914 da American Airlines, na última sexta, dia 30, no Galeão. A confusão começou já no check-in. Lá mesmo, a atriz pediu atendimento prioritário, alegando estar grávida.

O fato foi reportado à coluna por passageiros que fotografaram o momento que Danielle e André furaram a fila. Alguns não acreditaram na história da atriz, que viajou de classe econômica. Mas ninguém poderia, ali, contestar a informação da gravidez.

O voo, como toda a imprensa já noticiou, foi um caos do início ao fim. A virada do ano acabou sendo dentro de um avião lotado com 233 passageiros sem água e comida e com direito a um pouso de emergência em Manaus.

Mas voltando à gravidez… amigos de Danielle Winits comentaram que ela estava tentando, sim, engravidar novamente. Para você, caro leitor, que não é bom de memória, vamos relembra-lo: Danielle tem dois filhos: Noah, de 8 anos, (com Cássio Reis) e Guy, de 5, (com Jonatas Faro). Já André tem Valentina, 13 anos, (com Cynthia Benini) Pedro Arthur, 14 (com Myriam Rios) e Manuela, de 17 anos (com Tereza Seiblitz).

