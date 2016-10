Em voo para Curitiba, mulher de Eduardo Cunha fotografa notícias sobre o marido

A mulher do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a jornalista Claudia Cruz, embarcou na manhã desta terça (25) para Curitiba, onde o marido está preso desde a semana passada.

A reportagem da Folha estava no mesmo voo. Sem ser abordada pelos passageiros, Claudia Cruz passou a maior parte da viagem lendo matérias de jornais em seu tablet. Quando via alguma notícia sobre ela ou o marido, tirava o celular guardado no bolso da poltrona da frente para fazer foto da reportagem.

Entre as notícias que chamou sua atenção estava o depoimento do chefe da Polícia do Senado, Pedro Carvalho, preso na sexta (21). Ele disse à PF que os policiais da Casa fizeram uma varredura na residência oficial de Cunha no fim de 2015, quando ele era presidente da Câmara.

Preocupada em passar despercebida, a jornalista ficou de óculos durante durante a 1h30 de voo que partiu de Brasília às 9h50. Vestia calça e blusa azuis, lenço no mesmo tom, sapatilha preta e bolsa Ferragamo. Os cabelos estavam presos em formato de coque, com um prendedor de plástico.

Questionada pela reportagem se visitaria o marido, limitou-se a dizer “não vou responder”. Também respondeu “não” quando foi perguntada se poderia falar como vem lidando com a prisão de Cunha, ocorrida na semana passada.

A mulher do ex-deputado fez um breve comentário sobre o tempo de Curitiba: “Está frio aqui né? Ontem em Brasília estava muito abafado”.

A tiracolo ela carregava um iPod com músicas que ouviu a maior parte do voo. Após a leitura dos jornais, Claudia Cruz se dedicou a arquivar algumas mensagens que recebeu via WhatsApp. Também assistiu a vídeos pelo telefone.

Antes do avião decolar, a jornalista, que se sentou no assento 2C, um dos mais próximos à saída da aeronave, fez uma ligação. Falou baixo e com a mão na boca para se certificar que nenhum vizinho a ouviria. Depois, fez o sinal da cruz com as mãos.

Não comeu nada durante o voo, somente bebeu dois copos de água. Levantou-se uma vez para pegar a bolsa e deixar ao seu lado para facilitar sua saída.

Quando chegou a Curitiba, trocou o lenço por um cachecol.

Ao descer do avião, um advogado de Cunha já a aguardava no desembarque. Os dois foram rapidamente até um táxi.

É a segunda viagem dela à cidade desde a prisão do marido. Na sexta-feira (21), Claudia visitou Cunha. Ele é o único detento da Lava Jato que está em um cela isolado dos demais. (Folhapress)

