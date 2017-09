Emagrecentro Porto Alegre aposta em qualificação de seus profissionais

O mês de setembro inicia com mais 15 profissionais da Emagrecentro Porto Alegre diplomados no Curso de Formação de Gestores, ministrado pelo Coach Paulo Cesar Uberti Pereira, no Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul.

A empresária Daniele Corleto, proprietária das quatro unidades da Emagrecentro em Porto Alegre, ressalta que essa decisão só gerou resultados satisfatórios entre a equipe que se sente mais motivada com a possibilidade de crescimento e valorização dos seus talentos. “ Nosso objetivo era capacitar profissionais para transformarem-se em mentes pensantes e atuantes com a capacidade de transformar dificuldades em oportunidades, fornecer atendimento diferenciado ao público interno e externo e mantê-los atentos a acompanhar as novidades tecnológicas agregando ao negócio”, completa Daniele.

Para professor Paulo César, esse diferencial traz resultados claros e efetivos e deveria ser implantado em todas as empresas. “A máxima – Pior do que treinar pessoas e elas irem embora, é não treinar e elas ficarem- tem feito muito sentido no nosso dia a dia’– diz ele.

Desde 2015 a Emagrecentro Porto Alegre aposta no incentivo aos seus profissionais como diferencial no mercado de trabalho e anualmente investe no curso de formação de gerentes. São 33 horas de encontros quinzenais abordando temas como Gestão de Pessoas e do Negócio; Relações Interpessoais; Orientação para o Cliente; Orientação para o Resultado; Processos Internos; Trabalho de Conclusão.

