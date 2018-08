Emagrecentro Porto Alegre lança projeto que reverte o peso perdido em doação de alimentos a instituições de caridade

Mais de 11 mil pessoas optaram por tratamentos estéticos e programas de emagrecimento que transformaram as suas vidas nas unidades Emagrecentro Porto Alegre na avenida Assis Brasil, no Centro, no Menino Deus e na recentemente lançada unidade Tristeza, no decorrer destes nove anos dedicados à saúde do corpo.

Com o apoio de profissionais da área, como nutricionistas, biomédicos, fisioterapeutas e esteticistas, este número ainda cresce a cada dia na busca pelos mais de 15 tratamentos na área da beleza. Carro-chefe da empresa, o método quatro fases tem protocolo exclusivo da Emagrecentro para o processo de emagrecimento e é a partir dele que a empresa está desenvolvendo um projeto maior: o “Emagrece Porto Alegre – Alimente Quem Precisa”, que tem como objetivo conscientizar sobre o cuidado com a saúde, auxiliando as pessoas a chegarem no seu peso ideal, revertendo o peso perdido em doações de alimentos a instituições de caridade que atuam com crianças.

“Queremos aumentar o número de gaúchos que se preocupam não apenas com a estética, mas com sua saúde e além disto ajudar quem precisa de alimento! ”, comentou Daniele Corleto Bussolin, sócia-proprietária das unidades Emagrecentro Porto Alegre. Mais informações no site http://www.emagrecentrors.com.br.

