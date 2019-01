Embaixada Bellavista promove encontros reais no litoral

A Cervejaria Bellavista está desenvolvendo uma ação de verão especial no litoral gaúcho para marcar a estação mais quente do ano. Para participar, basta postar um vídeo no Instagram, com no máximo 3 minutos de duração, com a #veraobellavista, respondendo a seguinte pergunta: “Por que eu mereço ser um Embaixador Bellavista?”.

Serão dez encontros neste formato até o Carnaval, envolvendo o consumidor em uma grande experiência com a Bellavista. O regulamento completo está disponível no www.facebook.com/cervejariabellavista ou @cervejariabellavista no Instagram.

O primeiro vencedor da promoção a receber a Embaixada Bellavista em sua casa de praia é Christian José Schneider. A Bellavista também premiará alguns participantes da promoção com um kit formado por 120 latas de cerveja.

