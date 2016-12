Embaixador da GrÃ©cia no Brasil estÃ¡ desaparecido

Está desaparecido desde a noite de segunda-feira (26), no Rio de Janeiro, o embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, 59 anos. Segundo a Polícia Civil, agentes do setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense procuram por Amiridis.

Segundo a Embaixada da Grécia, o embaixador mora em Brasília e estava de férias e foi para o Rio passar as festas de fim de ano. A esposa de Amiridis comunicou o desaparecimento, já que não conseguia contato com o marido desde segunda. O local onde ele foi visto pela última vez não foi divulgado.

De 2001 a 2004, o diplomata já havia sido cônsul-geral da Grécia no Rio de Janeiro. Ele retornou ao País no começo deste ano como embaixador.

