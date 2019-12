Política Embaixador deve ser o representante do governo brasileiro na posse do novo presidente da Argentina

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Bolsonaro não comparecerá à solenidade Foto: Isac Nóbrega/PR Aliança Pelo Brasil, idealizado por Bolsonaro, ainda depende de registro no TSE. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O Palácio do Planalto informou nesta segunda-feira (09) que o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sergio Danese, deve ser o representante do governo brasileiro na posse do novo presidente da Argentina, Alberto Fernández. A solenidade está marcada para esta terça-feira (10).

“Até o momento, apenas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sergio Danese, vai representar o governo”, informou a Presidência da República. Essa deve ser a primeira vez desde 2003 que o chefe de Estado brasileiro não irá à posse do novo presidente argentino.

Durante a campanha presidencial na Argentina, Bolsonaro fez diversas críticas a Fernández e defendeu reiteradas vezes a reeleição de Mauricio Macri, que perdeu no primeiro turno. Após a eleição, Bolsonaro disse que não cumprimentaria Fernández, acrescentando que a população argentina escolheu “mal” o novo presidente.

Em novembro, o Palácio do Planalto chegou a anunciar que Bolsonaro havia escolhido o ministro da Cidadania, Osmar Terra, para representá-lo na posse de Fernández, que marca a volta da esquerda ao poder na Argentina.

