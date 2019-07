Embaixador do Peru visita a capital gaúcha as vésperas do jogo contra o Chile

O embaixador do Peru no Brasil, Javier Raúl Martín Yépez Verdeguer, realizou, nesta quarta-feira (04) uma visita-cortesia ao Paço Municipal, com objetivo de aproximar relações entre os países e potencializar aspectos comuns. O embaixador foi recebido pelo vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim. Ambos estarão na Arena do Grêmio esta noite para assistir à partida entre Chile e Peru, válida pelas semifinais da Copa América 2019 e que definirá o adversário da Seleção Brasileira na decisão.

“Estamos avançando em áreas comuns que são decisivas para o desenvolvimento dos nossos países. Queremos ampliar nossas potencialidades econômicas com Porto Alegre”, afirmou o diplomata. Paim deixou as portas abertas para uma parceria econômica e de turismo, pensando até na participação do país no projeto Semanas Internacionais. “Quem sabe teremos uma Semana do Peru na capital gaúcha”, propõe.

Também participaram do encontro o ministro chefe da missão no Brasil, Ricardo Silva-Santisteban; o coordenador de Relações Internacionais, Rodrigo Corradi; e coordenador de Relações Consulares da Prefeitura Municipal, Ricardo Schlomer.

