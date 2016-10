Embaixadora de programa voltado para as crianças, primeira-dama Marcela Temer diz se sentir feliz por poder “colaborar com causas sociais”

Na sua primeira fala pública desde que se tornou primeira-dama, Marcela Temer disse se sentir feliz por poder “colaborar com causas sociais”. Ela fez um breve discurso no lançamento do programa Criança Feliz, na manhã desta quarta-feira (05), no Palácio do Planalto. “Quem ajuda os outros, muda histórias de vida. Por isso, fico feliz por colaborar com causas sociais do nosso País”, afirmou Marcela.

“Cada brasileiro, cada brasileira, importa, desde a gestação, para desenvolver o Brasil”, disse. “Cercada de carinho e cuidados específicos desde a gravidez, uma criança terá mais possibilidades de aprendizado quando chegar à escola. Os cuidados na primeira infância, por exemplo, ajudam a inibir o comportamento agressivo e violento na adolescência. Dessa forma, esse adolescente se tornará um adulto mais preparado para a vida”, continuou a primeira-dama.

Ao final da sua fala, Marcela, que será embaixadora do programa, ganhou um beijo no rosto do presidente e marido, Michel Temer. A primeira-dama foi bastante aplaudida pelo público de convidados do governo, que encheu as cadeiras do hall monumental do Palácio do Planalto. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Marcela não exercerá funções ligadas à gestão do programa, mas apenas à sua promoção. Seu trabalho será voluntário.

O alvo do programa é dar assistência em saúde a crianças de até 4 anos de idade por meio de visitas semanais de técnicos contratados pela pasta. A proposta de Orçamento para 2017, ainda em tramitação no Congresso, prevê R$ 300 milhões para o programa no próximo ano, com a meta de atender 700 mil crianças. A participação dos municípios e dos Estados será feita por meio de adesão. Neste ano, segundo o governo federal, nove Estados – entre eles o Rio Grande do Sul –, onde já existem programas locais semelhantes, participarão do Criança Feliz.

