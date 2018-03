A embaixadora dos Estados Unidos no México, Roberta Jacobson, disse nesta quinta-feira que deixará o cargo em maio, se juntando a uma crescente lista de autoridades de alto escalão do Departamento de Estado que deixaram o órgão durante a Presidência de Donald Trump. A decisão aconteceu num momento em que as relações entre os dois países vizinhos estão em um ponto baixo.

