EmbarcaÃ§Ã£o naufraga em represa na ColÃ´mbia

Uma embarcação naufragou na tarde deste domingo (25) em uma represa da Colômbia. De acordo com declarações dadas ao jornal “El Colombiano” pela secretária de governo da Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, a empresa dona da embarcação afirmou que 150 pessoas estavam a bordo. “Estamos em plena operação. Segundo a empresa havia 150 pessoas [a bordo]”, afirmou ela. “O barco não se chocou com outro, só afundou.”

De acordo com Victoria, o governo, a força aérea, o exército e a polícia local ajudam no resgate dos passageiros. Ao jornal “El Tiempo”, Luis Bernardo Morales, capitão do corpo de bombeiros de Envigado, afirmou que todos os grupos de resgate na parte leste de Antioquia foram mobilizados para tentar atender às vítimas.

Naufrágio perto de represa

O naufrágio aconteceu na represa Guatapé, um ponto turístico da região de Antioquia, por volta das 14h da tarde deste domingo no horário colombiano (cerca de 16h de Brasília). De acordo com a secretária de governo, o nome do barco é “El Almirante”.

De acordo com o jornal “El Tiempo”, a embarcação tem três andares e estaria cheia de turistas. Um internauta publicou uma foto do momento em que o barco submergia:

