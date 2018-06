Pelo menos 13 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas após o naufrágio da embarcação onde viajavam perto da costa da ilha de Celebes, na Indonésia, na região central do arquipélago, de acordo com publicações feitas nesta quinta (14). As equipes de busca e resgate que se encontram na região indicaram que outros 24 passageiros foram resgatados com vida e foram levados para hospitais próximos.

