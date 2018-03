Ainda neste mês, pode ser fechado o acordo da Embraer com a Boeing, por meio do qual a companhia norte-americana passará a controlar o segmento de jatos regionais da empresa brasileira. Segundo fontes ligadas às tratativas, a rapidez em “bater o martelo” ajudaria a evitar problemas como a “politização” do negócio em um marcado por eleições no País.

