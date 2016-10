Embraer faz acordo de 206 milhões de dólares para encerrar caso de propina

A Embraer anunciou nesta segunda (24), que pagará uma multa de US$ 206 milhões para encerrar um

caso de corrupção que vinha sendo investigado pelas Justiças dos Estados Unidos e do Brasil. As autoridades concluíram que empresa pagou propinas em negociações feitas na Índia, Arábia Saudita,

República Dominicana e Moçambique.

Além da punição financeira, a Embraer terá que adotar normas de “compliance” (medidas anticorrupção) e será fiscalizada por dois monitores externos, um brasileiro e outro norte-americano.

O valor é superior ao previsto inicialmente. Em junho, a Embraer divulgou que havia separado US$ 200 milhões (R$ 644 milhões, em valores atuais) para pagar multas decorrentes do processo.

O Departamento de Justiça dos EUA investigava a empresa desde 2010 por causa da venda de aviões militares para a República Dominicana. Durante a investigação, surgiu a suspeita de que a empresa havia subornado agentes públicos para obter um contrato de negócio em Moçambique.

As relações comerciais da Embraer com oito outros países também foram investigadas pelos EUA. Em quatro deles, os investigadores encontraram irregularidades. (Folhapress)

