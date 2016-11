Embratur lançará programa de apoio aos parques

A fim de atrair turistas nacionais e estrangeiros, a Embratur (Empresa Brasileira de Turismo) planeja o lançamento, no dia 15 de dezembro, de um programa de apoio aos parques temáticos do País – como o Beto Carrero e Foz do Iguaçu – e cidades com atrativos turístico-culturais, a exemplo de Gramado (RS).

O presidente da autarquia, Vinícius Lummertz, dialoga com setores do governo federal para que haja um pacote de isenção fiscal ao segmento. Dentre as iniciativas previstas, ele ressalta ser essencial a mudança na política de vistos para os norte-americanos. “É o momento em que o Brasil precisa de atrair turistas e investimentos”, considera.

Nova identidade

A Embratur também pretende mudar o seu perfil, passando de autarquia para agência, na busca de uma melhor administração do orçamento e de autonomia para investimentos diretos e indiretos.

Hermanos lucram

A reciprocidade no visto para os cidadãos dos Estados Unidos preocupa Lummertz. Ele lembra que a Argentina, ao mudar a regra, atraiu 25% a mais de turistas norte-americanos neste ano.

Visto polêmico

Há receio com a alta de vistos negados para os norte-americanos. Lummertz tenta convencer o Ministério das Relãções Exteriores de que há um “meio-termo” para mudar o princípio da reciprocidade

Liberou geral

Além dos direitos já garantidos pela classe estudantil, o programa Identidade Jovem, que a Secretaria Nacional da Juventude lançará no Palácio do Planalto no dia 6 de dezembro, prevê uma medida ousada. Segundo o titular da pasta, Bruno Júlio, a nova carteirinha, que será digital, dará direito a meia entrada em atrações para todos os jovens – estudantes ou não – de até 29 anos e que comprovarem baixa renda.

Novembro amargo

O novembro não traz boas lembranças para o ministro Geddel Vieira Lima. Em 1993, nesse mesmo mês, ele estava no centro do chamado “escândalo dos Anões do Orçamento”, mas sairia incólume das acusações de destinar emendas suspeitas e recer propina de empreiteiras.

No reduto

As planilhas de investimentos do Ministério da Integração Nacional, pasta que Geddel Lima chefiou por três anos, em pleno Governo Lula, mostra como o baiano foi generoso com a terra natal. Mais de 60% dos recursos foram destinados para municípios baianos às vésperas de 2010. Esforço em vão, porque perdeu a eleição para senador em 2014.

Azedou

O clima é tenso no Palácio do Planalto. Ninguém acima ou abaixo de Geddel aceitou as suas explicações sobre o caso do prédio em Salvador (BA). A sua argumentação foi considerada “simplória”.

No stress

O presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, Mauro Menezes, garante adotar uma postura “absolutamente isenta” sobre as denúncias: “Não há qualquer tipo de pressão.”

Explica mais

O senador Lasier Martis (PDT-RS) recorreu a um discurso inusitado ao sair em defesa da PEC (proposta de emenda à Constituição) do Teto de Gastos. “A PEC 55 tem aparência de loucura”, afirmou. “Ninguém ignora que chegamos a esse momento, que parece uma perda de juízo governamental, mas quebraram o País após as insanidades dos governos petistas”.

Política cultural

Ex-aliado de Lula, o novo ministro da Cultura, Roberto Freire (PPS), que faz oposição ao PT desde 2006, virou o mais político dos ocupantes da pasta até hoje: “Aproveitem e discutam, porque os tempos de Lula infelizmente nos legaram o aumento da desigualdade racial no País”.

Vai dar samba

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo fará uma operação especial para monitorar o protesto de domingo na avenida Paulista. Além do ex-presidente Lula, confirmaram presença o ex-presidente uruguaio José Mujica, o cantor Chico Buarque e estudantes de outros Estados.

“Não vou me calar”

O deputado Fernando Francischini (SD-PR) saiu atirando da comissão das 12 Medidas de Combate à Corrupção: “Eu fui retirado por não aceitar anistiar a prática do caixa 2 e, muito menos, causar um racha entre a Polícia Federal e Ministério Público Federal, bem como criminalizar os juízes e o próprio Ministério Público Federal.”

Polícia Federal & Operação Lava-Jato

A assessoria da Polícia Federal nega qualquer mudança na política de conduta da corporação na Operação Lava-Jato com a troca dos delegados do órgão. Esta coluna mantém o publicado.

Ponto Final

“Desde 2009, o Bolsa Família realiza sistematicamente auditorias que os golpistas divulgam agora como notícia nova.” – ex-presidenta Dilma Rousseff.

Comentários