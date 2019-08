Embriagado, caminhoneiro bate em barranco na BR 116 e é preso

Um caminhoneiro, de 46 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (1), no km 117 da BR 116, após colidir com um barranco, com sinais de embriaguez. Com a colisão, a carreta acabou pegando fogo, e, por estar alcoolizado, o homem não conseguiu descer do veículo, precisando da ajuda dos policias militares.

Ao fazer o teste do etilômetro, foi confirmada a embriaguez, com o índice de 0.79mg/L, valor enquadrado como crime pela legislação vigente. O homem foi conduzido ao plantão policial para formalizar a ocorrência. Ele não teve ferimentos.

