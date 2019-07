Embriagado e sem carteira de habilitação, rapaz de 25 anos é preso por esfaquear caroneiro em Caxias do Sul

Um homem de 25 anos foi preso após esfaquear uma pessoa a quem teria dado carona, em Caxias do Sul. Miguel Sebastião de Almeida, de 56 anos, e Alexandre Soares teriam se desentendido durante o trajeto. Alexandre ameaçou o carona de morte.

Os dois teriam descido do carro para brigar e então Miguel foi atingido por um golpe de faca no pulso. O motorista fugiu do local e a vítima acionou a polícia, que o encaminhou para o Samu. Os policiais permaneceram no bairro onde o crime aconteceu, em busca do motorista.

Pouco depois ele foi encontrado com um cartucho deflagrado de calibre 32 e com sinais de embriaguez. Ao fazer a revista, os policiais descobriram que o rapaz não possuía carteira de habilitação. A faca, com 20cm de lâmina, foi encontrada em cima do banco, ainda ensanguentada. Ele foi submetido ao teste de bafômetro e foi constatado 1,08 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

O agressor foi indiciado por lesão corporal e por crime de trânsito, por estar dirigindo alcoolizado. A vítima recebeu atendimento e está bem.

